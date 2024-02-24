Глушаков ответил на комментарии завистников и «диванных экспертов» о себе

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал в интервью «Матч ТВ», что смотрит на меняющиеся в оценках комментарии завистников и диванных экспертов о себе со смехом.

«Со смехом смотрю на слова дилетантов, завистников и диванных экспертов, которые чередуют свои высказывания от хорошего к плохому и снова к хорошему. Мне 37 лет, я уже сходил туда и обратно, и когда говорят или пишут подобное, они думают, что хотят меня задеть. Как же они ждут, чтобы я быстрее закончил карьеру. Не переживайте, закончу‑закончу, но еще потерпите меня немного», — заявил футболист.

12 февраля Глушаков покинул расположение «Ростова» после совместных сборов с командой. Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

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