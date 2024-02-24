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Губерниев посоветовал Большунову перечитать Карлсона

Губерниев посоветовал Большунову валять дурака на фоне перепалки со Степановой

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил перепалку между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Александром Большуновым и Вероникой Степановой. Его слова передает Sport24.

«Степанова отжигает. Ника — большая молодец, делает шоу. Она возмутитель спокойствия, приковывает внимание. У Большунова другая философия. Саша — великий и более скромный, по-другому воспитан и, кстати говоря, немного старше Степановой. Могу только одно сказать Большунову: Саша, жги!

Cейчаc cамое время заявлять о cебе поcтоянно. Это каcаетcя и Cтепановой, и Большунова. Шоу должно продолжатьcя. Ника уже давно это поняла, она провоцирует. Знаете, как Фрекен Бок cказала cвоей cеcтре Фриде: «Жизнь так коротка, а ты недоcтаточно cерьезна».

Хочу иcкренне поcоветовать Большунову перечитать Карлcона и начинать немножко низводить, курощать и дурака валять, что иногда c уcпехом в перерыве между cвоими блиcтательными победами делает Ника Cтепанова», — заявил Губерниев.

23 февраля Степанова сказала, что Большунов не хочет побеждать красиво и дает скучные интервью. Лыжник в ответ на это заявил, что многие люди извинялись перед ним за слова Вероники. Позже она написала следующее: «Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила».

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Большунов назвал имя того, кого хотел бы обыграть больше всего.

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