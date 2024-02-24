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Российский аналог FIFA уже находится в разработке

Гимнаст Нагорный: российский аналог FIFA уже находится в разработке

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Reuters

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике и глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный в интервью ТАСС заявил, что в России уже идет разработка отечественного футбольного симулятора.

21 февраля на встрече с Владимиром Путиным о необходимости создания российского аналога FIFA заявил бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин.

«На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была не в том, чтобы попросить президента его создать, а в том, чтобы поддержать эту инициативу. «Газпром» уже разрабатывает аналог, надеюсь, что в скором времени мы его увидим», — заявил Нагорный.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего». Соревнования завершатся 3 марта. На «Игры будущего» приглашаются профессиональные спортсмены и клубы всей планеты. Всего киберспортсмены выступят в 21 дисциплине. Участие в соревнованиях примут 107 стран. Общий призовой фонд турнира составляет $10 млн.

Ранее в Госдуме предрекли лишение Латвией гражданства участников «Игр будущего».

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