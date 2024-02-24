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Легенда футбола заявил, что не вернется в Европу

Футболист Бензема назвал лжецами тех, кто говорил об его отъезде в Европу

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Alexandre Neto/IMAGO/Global Look Press

Обладатель «Золотого мяча» и пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», а ныне — нападающий клуба из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» Карим Бензема заявил, что не собирается возвращаться в Европу.

Таким образом футболист опроверг слухи о том, что он якобы вступил в конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо и планирует перейти из саудовского клуба в европейский чемпионат.

«Я снова тренируюсь и чувствую себя лучше. История о том, что я якобы уехал, — это ложь. Я счастлив находиться в Саудовской Аравии. У меня нет проблем с Марсело Гальярдо. Все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы!» — цитирует Бензема Goal.com.

Ранее, в середине января, Гальярдо отстранил Бензема от тренировок с командой, поскольку француз не прибыл вовремя на клубную базу, откуда «Аль-Иттихад» отправился на тренировочные сборы.

Ранее стало известно, что Арсена Захаряна повезут в больницу.

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