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«Торпедо» проиграло шестой матч подряд в КХЛ

«Торпедо» проиграло ЦСКА и довело безвыигрышную серию в КХЛ до шести игр подряд

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородское «Торпедо» уступило московскому ЦСКА.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный» и завершилась победой подопечных Сергея Федорова с минимальным преимуществом со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Соркин и Егор Брютов. У проигравшей команды единственный гол на счету Роберта Линча.

Это поражение стало для подопечных Игоря Ларионова шестым подряд. До этого «автозаводцы» поочередно уступили нижнекамскому «Нефтехимику» (3:4 ОТ), «Сочи» (2:3), «Сочи» (1:3), петербургскому СКА (3:4) и московскому «Спартаку» (3:7).

После этой победы красно-синие набрали 75 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея одну игру в запасе до завершения регулярного чемпионата. У нижегородцев также 67 игр и 74 очка, они занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

26 февраля «Торпедо» на домашнем льду примет тольяттинскую «Ладу», а ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что проходящий программу помощи НХЛ россиянин вернется в состав «Колорадо».

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