Стало известно, за сколько тренировок можно гарантированно научиться кататься на лыжах

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, сколько времени требуется спортсменам-любителям, чтобы научиться кататься на лыжах.

«На скорость освоения беговых лыж влияет множество факторов: физическая подготовка и общее состояние организма, количество тренировок в неделю, наличие смежных навыков — вроде катания на роликах или коньках.

Однако, независимо от вводных, за 4-6 тренировок вы сможете освоить базовую технику. При регулярных тренировках для освоения правильной и красивой техники достаточно в среднем одного сезона — и через пару месяцев вы сможете кататься уверенно», — сказал эксперт.

Также Склизков подчеркнул, что начинающим лыжникам стоит сначала освоить классический ход, поскольку он закладывает «основы баланса и координации».

Также опытные лыжники активно используют коньковый ход, однако для начинающих он будет представлять слишком большую сложность.

«Для занятий коньковым ходом организм уже должен быть подготовлен к нагрузкам, а классика в этом смысле больше подходит новичкам. Коньковый ход не анатомичен, при нем растет нагрузка на суставы и мышцы», — отметил Склизков.

В классическом ходе лыжи движутся параллельно друг другу. Новое отталкивание происходит в тот момент, когда движение лыж прекращается. В коньковом ходе лыжи скользят не параллельно друг другу, а попеременно.

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