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Большунов назвал имя того, кого хотел бы обыграть больше всего

Лыжник Большунов назвал себя самым главным соперником в карьере

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что считает самого себя самым главным соперником в спорте. Его слова приводит «Чемпионат».

По его мнению, только борьба с собой приводит к успехам на трассе.

«Кого-то из оппонентов могу выделить по сезону? Да, и мне хочется превзойти его сильнее всего. Мне только за ним и приходится следить. Я каждый день вижу его в зеркале. И когда получается его обыгрывать, то и приходят победы в гонках», — заявил Большунов.

Лыжник является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что в лыжном спорте грядет революция.

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