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Тарасова объяснила, почему россияне меняют спортивное гражданство

Тренер Тарасова заявила, что не считает проблемой смену спортивного гражданства

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не считает большой проблемой смену спортивного гражданства российских атлетов. Ее слова приводит «РБ Спорт».

По ее мнению, на подобный шаг чаще всего идут те, у кого мало перспектив пробиться в сборную России.

«Гражданство меняют, как правило, те, у кого не получается пройти в сборную. Не могу сказать, что в этом есть проблема для нашего спорта», — заявила Тарасова.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

2 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Татьяна Тарасова оценила поддержку Камилы Валиевой со стороны Владимира Путина.

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