Российский хоккеист вышел на первое место в НХЛ по голам в большинстве среди новичков

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков вышел на первое место в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в большинстве среди новичков.

Воронков поразил ворота «Баффало Сэйрбз» на 13-й минуте первого тайма матча регулярного чемпионата, его ассистентами выступили российские хоккеисты команды Кирилл Марченко и Иван Проворов.

Для Воронкова это 15-й гол в дебютном сезоне НХЛ. Он догнал защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Люка Хьюза по этому показателю, на их счету четыре гола в большинстве. По три точных броска на счету форварда «Анахайм Дакс» Лео Карлссона и нападающего «Филадельфии Флайерз» Тайсона Форстера.

Воронков стал вторым хоккеистом в истории «Коламбуса», которому удалось забить как минимум 15 голов в первых 50 матчах за команду. Первым это сделал Марченко, у которого было 20 шайб в первых 50 матчах.

Воронков 4 мая 2023 года подписал двухлетний контракт новичка «Коламбус Блю Джекетс». 30 октября 2023 года хоккеист забросил свою первую шайбу в НХЛ. До этого в России он выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс», а также за команды «Ермак», «Барс» и «Ирбис».

Матч завершился поражением «Коламбуса» со счетом 1:2.

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