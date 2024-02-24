ОКР заявил о вероятном нарушении законов России из-за МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) ответил на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести дополнительные параметры отбора в отношении россиян, желающих принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Заявление приводит на официальном сайте организации.

«При этом согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», — указано в сообщении.

Причиной приостановки членства ОКР в МОК в октябре 2023 года послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее в Олимпийском комитете России заявили о беспрецедентной дискриминации.