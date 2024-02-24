CAS назвали ангажированной организацией из-за решения по членству России в МОК

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) понесет суровое наказание после решения отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«CAS показал свое истинное лицо, им безразличны законы. Совершенно очевидно, что это ангажированная организация. Другого результата ждать не приходилось, но данную процедуру необходимо было пройти для чистоты эксперимента. Это нужно, чтобы во время настоящего разбора полета были разоблачены CAS, WADA и МОК», — заявил Васильев.

Причиной приостановки членства ОКР в МОК в октябре 2023 года послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее в Олимпийском комитете России заявили о беспрецедентной дискриминации.