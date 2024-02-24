Экс-игрок «Зенита» объяснил трансферную активность команды страхом

Бывший футболист сборной России Максим Деменко объяснил, почему петербургский «Зенит» стал самым активным на трансферном рынке зимой 2024 года среди всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Если бы были еврокубки – это был бы другой вопрос. А сейчас мы видим, что затраты клуба не соответствуют уровню РПЛ. Видимо, питерцы боятся. Надо отдать должное «Краснодару», что он дал такой стимул «Зениту», которому пришлось это делать», — заявил Деменко.

«Зенит» в зимнее трансферное окно купил четырех футболистов, в общей сумме отдав за новичков €30 млн.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее агент новичка «Спартака» заявил, что игрок перешел в российский клуб из-за денег.