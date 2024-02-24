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Экс-игрок «Зенита» объяснил трансферную активность команды страхом

Экс-игрок Деменко: затраты «Зенита» не соответствуют уровню РПЛ

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Максим Деменко объяснил, почему петербургский «Зенит» стал самым активным на трансферном рынке зимой 2024 года среди всех клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание «Евро-Футбол.Ру».

«Если бы были еврокубки – это был бы другой вопрос. А сейчас мы видим, что затраты клуба не соответствуют уровню РПЛ. Видимо, питерцы боятся. Надо отдать должное «Краснодару», что он дал такой стимул «Зениту», которому пришлось это делать», — заявил Деменко.

«Зенит» в зимнее трансферное окно купил четырех футболистов, в общей сумме отдав за новичков €30 млн.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее агент новичка «Спартака» заявил, что игрок перешел в российский клуб из-за денег.

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