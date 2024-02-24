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Экс-тренер сборной России заявил, что Овечкин играет не ради рекорда Гретцки

Тренер Плющев: мне кажется, Овечкин играет для команды, а не для рекордов

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже вписал свое имя в историю вне зависимости от того, сможет он побить какие-то рекорды или нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не комментирую рекорды, мне кажется, Александр играет для команды, а не для рекордов. Даже если он не достигнет никаких рекордов, то он уже давно прописал себя в истории международного, североамериканского, российского хоккея. Забьет он больше или меньше — от этого он не станет менее значимым или важным», — заявил Плющев.

В ночь на 23 февраля российский хоккеист отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (5:3).

Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей в текущем сезоне НХЛ. Он провел 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее Овечкин приблизился к Федорову по количеству результативных передач в НХЛ.

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