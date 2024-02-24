В ФТР объяснили, за счет чего россиянка смогла сенсационно обыграть первую ракетку мира

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко заявил, что российская теннисистка Анна Калинская в матче полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с польской спортсменкой Игой Свентек проявила максимальную концентрацию, за счет чего смогла добиться победы. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«С ней нельзя быть уверенным в победе, пока не выигран последний гейм, какое бы ни было преимущество. Ига в этом отношении похожа на Новака Джоковича. Она может отпускать сколько угодно, а потом вернуться в игру, причём с любого момента. Но Анна выдержала, проявила характер и склонила чаши весов в свою пользу», — заявил Селиваненко.

Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась уверенной победой 25-летней москвички со счетом 6:4, 6:4. По ходу игры россиянка исполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и выиграла 68% мячей с первой подачи. Ее соперница выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и выиграла 66% мячей с первой подачи.

В финальном матче Калинская сыграет против итальянки Ясин Паолини. Игра пройдет 24 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинская, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. Лидировать продолжает Свентек (10 300 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США (7100 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 13-я (3063 очка).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов вышел в финал турнира в Дохе.