Юрист рассказала, можно ли обжаловать решение CAS по членству России в МОК

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК) и объяснила, почему подача еще одной апелляции туда же невозможна. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Единственная юридическая возможность оспорить данное решение — это по процессуальному основанию в верховном суде Швейцарии. Это возможно, если одна из сторон считает, что были нарушены ее права. Именно по такому принципу ОКР может обжаловать решение CAS», — заявила Анцелиович.

Причиной приостановки членства ОКР в МОК в октябре 2023 года послужило включение в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. В декабре 2023 года МОК принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Ранее в Олимпийском комитете России заявили о беспрецедентной дискриминации.