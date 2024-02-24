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Новый тренер «Наполи» может наказать Хвичу

Тренер «Наполи» Кальцоне может наказать Кварацхелию из-за поведения

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Gregorio Borgia/AP

Новый тренер «Наполи» Франческо Кальцоне оказался недоволен поведением грузинского нападающего команды Хвичи Кварацхелии во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1). Об этом сообщает издание Il Mattino.

Футболист был раздосадован своей заменой по ходу игры и отказался пожать руку наставнику, что разозлило Кальцоне. Специалист провел беседу с Кварацхелией, в которой заявил о недопустимости такого поведения. Теперь в клубе рассматривают возможность наложения штрафа на вингера, в качестве наказания Хвича может начать на скамейке запасных ближайший матч Серии А.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем сезоне Кварацхелия провел 33 матча во всех сезонах, в которых оформил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что Хвича мог бы усилить «Барселону».

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