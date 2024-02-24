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Захарян получил травму в матче чемпионата Испании и был заменен

Хавбек «Реал Сосьедада» Захарян получил травму в матче с «Вильярреалом»

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Ricardo Larreina/Global Look Press

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» и был заменен.

Захарян вышел в стартовом составе. На 71-й минуте игры россиянин в игровом эпизоде столкнулся с защитником «Вильярреала» Йерсоном Москерой, а упав на газон, повредил правую руку. После чего он в сопровождении медиков покинул поле, доигрывать матч вместо него вышел Шеральдо Беккер.

Встреча завершилась поражением «Реал Сосьедада» со счетом 1:3.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 19 матчей, отметившись одной результативной передачей. Россиянин не провел ни одного полного матча.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» назвали разочарованием.

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