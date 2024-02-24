Сестрам Авериным предрекли удачную карьеру в политике

Бывшая гимнастка Яна Батыршина, которая завоевала серебро на Олимпийских играх в 1996 году, поделилась размышлениями на тему того, в какой сфере себя могут реализовать Дина и Арина Аверины после завершения профессиональной спортивной карьеры. Ее слова передает Sport24.

«Спортсмены привыкли много работать, всегда с большими амбициями и целями, поэтому, если они захотят, то всего добьются. Они могут стать успешными даже в политике, в спортивной сфере или создать крутое шоу в России. У Дины и Арины все получится, потому что их силе воли, стремлению и упорству не занимать», — заявила Батыршина.

О решении Авериных завершить карьеру 23 февраля сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова поблагодарила Винер за яркую карьеру сестер Авериных.