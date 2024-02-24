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Месси обошел Майкла Джордана и стал самым популярным спортсменом США

Форвард «Интер Майами» Месси был признан самым популярным спортсменом в США

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Stephanie Lecocq/Reuters

Компания SSRS, занимающаяся спортивными исследованиями, сообщила о том, что в данный момент аргентинский футболист Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами» является самым популярным спортсменом в США.

Компания каждый квартал проводит опросы среди фанатов старше 12 лет. Месси стал первым футболистом, который победил в опросе. Он получил чуть менее 5% всех голосов в последнем опросе. До этого лидером был экс-баскетболист Майкл Джордан.

Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В 14 играх прошлого сезона на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы».

Ранее тренер «Интер Майами» остался в восторге от Месси.

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