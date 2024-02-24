В МОК остались довольны решением CAS по России, связав это с Украиной

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил удовлетворение решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) о приостановке членства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

«Решение исполкома МОК последовало за односторонним решением ОКР от 5 октября 2023 года о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является нарушением Олимпийской хартии», — указано в сообщении.

2 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

Ранее в Олимпийском комитете России заявили о беспрецедентной дискриминации.