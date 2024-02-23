Тарасова поблагодарила Винер за яркую карьеру сестер Авериных

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что завершившие карьеру гимнасток сестры Дина и Арина Аверины оставили яркий след в мировом спорте.

«Аверины оставили грандиозный след, они выиграли все, что можно за 13 лет. Хочется выразить благодарность Ирине Александровне Винер за то, что она так долго радовала нас ими», — заявила Тарасова.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, чем сейчас занимаются гимнастки Аверины.