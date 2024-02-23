Игрок «Торпедо» назвал главную проблему перед стартом плей-офф

Нападающий нижегородского «Торпедо» Николай Коваленко в интервью Legalbet заявил, что команде необходимо прибавлять в игре в обороне, чтобы удачно выступить в плей-офф Кубка Гагарина.

По его словам, в последнее время «автозаводцы» очень неудачно действуют в защите.

«Мы много пропускаем: за пять матчей — 50 шайб. Оборона очень важна, потому что мы можем забить пять, но пропустить семь. Нам надо прибавлять в обороне 100%, вы это сами видите», — заявил Коваленко.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Коваленко провел 40 игр, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи. «Торпедо» после 66 матчей набрало 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

24-летний Коваленко был задрафтован клубом «Колорадо Эвеланш» в 2018 году. Коваленко родился в Роли — столице штата США Северная Каролина в то время, когда за клуб НХЛ из этого города «Каролина Харрикейнз» играл его отец Андрей Коваленко.

Ранее защитник «Северстали» назвал самого опасного игрока «Спартака».