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Назван фаворит в поединке ММА между медиафутболистами Райзеном и Сибсканой

Экс-футболист Курбанов: в бою с Сибсканой поставил бы на Райзена

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risenhaha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист клубов Первой лиги, а теперь главный тренер клуба «Титан», чемпиона Медийной футбольной лиги, Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» поделился своими ожиданиями от со-главного поединка AMC Fight Nights между звездами медиафутбола Артемом «Райзеном» Кузьминым и Андреем «Сибсканой» Алешиным. Курбанов считает, что Райзен будет фаворитом за счет подготовки, если поединок пройдет по геймплану тренеров.

«Очень хочется увидеть длинный бой, чтобы ребята действительно какому-то геймплану следовали, и тогда противостояние интересное получится. Если все это превратится в мясорубку, так сказать колхозную драку, то, наверное, все быстро закончится для кого-то. Но я все-таки на Райзена поставлю», — подчеркнул Курбанов.

Райзен и Сибскана подписали в сентябре контракт с главой Fight Nights Камилом Гаджиевым на пятираундовый бой. Каждый отрезок будет продолжаться две минуты. В трех раундах оппоненты могут бить только руками, в двух других – еще и ногами. Борьба запрещена. За бой каждый участник получит по пять миллионов рублей после уплаты налогов.

Ранее Николай Валуев заявил, что блогера Милохина не ждут в России.

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