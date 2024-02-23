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Стало известно, почему сорвался переход Кругового в ЦСКА зимой

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что клуб не договорился с ЦСКА по Круговому

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Global Look Press

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью «Спорту день за днем» заявил, что защитник Данил Круговой мог уже этой зимой перебраться в стан столичного ЦСКА.

«ЦСКА обращался в «Зенит» по поводу Кругового. Не договорились по условиям», — заявил Медведев.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2» и исключен из заявки основной команды.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды.

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

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