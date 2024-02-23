Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто лучше готов к 10-миллионному бою медиафутболистов Райзена и Сибсканы

Экс-футболист Курбанов: Райзен готов к бою лучше Сибсканы

close
100%
ФК «Титан»

Бывший футболист Первой лиги чемпионата России, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» оценил подготовку к бою по правилам ММА медиафутболистов Артема «Райзена» Кузьмина и Андрея «Сибсканы» Алешина. По мнению специалиста, преимущество Сибсканы в габаритах может стать фактором, но Райзен подготовился лучше.

«Райзен лучше готовился и, думаю, лучше будет готов. Сибскана больше в габаритах. Люди будут отдавать предпочтение тому, кто больше. Поэтому Сибскана больше фаворит. А вот с точки зрения настроя и вообще отношения к бою у Райзена есть какое-то, наверное, психологическое преимущество. Может быть, если он не перегорит. Если перегорит, то, думаю, Сибскана даже со своей корявой, не поставленной техникой сможет его победить за счет габаритов. Интересно будет посмотреть», — уверен Курбанов.

Райзен и Сибскана встретятся в со-главном бою вечера AMC Fight Nights и получат за свой поединок по пять миллионов рублей. Бой пройдет в пяти раундах по две минуты без борьбы. В нечетных соперники могут работать только руками, в четных – также ногами.

Ранее Николай Валуев заявил, что блогера Милохина не ждут в России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами