Стало известно, кто лучше готов к 10-миллионному бою медиафутболистов Райзена и Сибсканы

Бывший футболист Первой лиги чемпионата России, а ныне главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» оценил подготовку к бою по правилам ММА медиафутболистов Артема «Райзена» Кузьмина и Андрея «Сибсканы» Алешина. По мнению специалиста, преимущество Сибсканы в габаритах может стать фактором, но Райзен подготовился лучше.

«Райзен лучше готовился и, думаю, лучше будет готов. Сибскана больше в габаритах. Люди будут отдавать предпочтение тому, кто больше. Поэтому Сибскана больше фаворит. А вот с точки зрения настроя и вообще отношения к бою у Райзена есть какое-то, наверное, психологическое преимущество. Может быть, если он не перегорит. Если перегорит, то, думаю, Сибскана даже со своей корявой, не поставленной техникой сможет его победить за счет габаритов. Интересно будет посмотреть», — уверен Курбанов.

Райзен и Сибскана встретятся в со-главном бою вечера AMC Fight Nights и получат за свой поединок по пять миллионов рублей. Бой пройдет в пяти раундах по две минуты без борьбы. В нечетных соперники могут работать только руками, в четных – также ногами.

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