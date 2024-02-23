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Бой Райзена и Сибсканы сравнили с поединками в UFC

Тренер медийного клуба Курбанов: Райзен и Сибскана заработают, как в UFC

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sibskana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов, выступавший на уровне Первой лиги чемпионата России, а ныне являющийся главным тренером медийного футбольного клуба «Титан», в комментарии для «Газеты.Ru» из-за гонораров участников сравнил бой звезд медиафутбола Артема «Райзена» Кузьмина и Андрея «Сибсканы» Алешина с поединками самого популярного промоушена мира UFC.

«Если взять навскидку, то в UFC есть бойцы, которые за бой получают по $25 тыс. Это уровень UFC! А тут ребята из медиафутбола «залутают» по пять миллионов рублей! Для Камила Гаджиева это что-то новое, и он, я на сто процентов уверен, знал, на что шел. Перспектива для него проглядывается, и все что он хотел, думаю, он получит», — считает Курбанов.

Райзен и Сибскана получат за свой бой, который пройдет 23 февраля под эгидой Fight Nights, по пять миллионов рублей каждый. Соперники проведут пять двухминутных раундов, в двух из которых смогут использовать ноги, а в трех будут сражаться только на руках. Бой станет со-главным на турнире AMC Fight Nights.

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