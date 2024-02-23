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Призер ОИ считает, что Валиева вернется в спорт после дисквалификации

Бобслеист Воевода считает, что фигуристка Валиева сможет вернуться в спорт

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, бобслеист Алексей Воевода высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. В интервью «Газете.Ru» он выразил мнение, что спортсменка сможет вернуться в большой спорт после истечения срока отстранения.

«На нас всегда давят, у них уже отработаны механизмы. И снова международное сообщество возмущается: Россия нечестно играет. Да честнее нас никто не играет, российские спортсмены — самые чистые.

Валиева сможет вернуться. На самом деле, если говорить о подготовке и самореализации, в фигурном катании есть все возможности для того, чтобы она в течение оставшихся двух лет поддерживала форму, участвовала в шоу-программах…

Ей нельзя выступать на ледовых шоу? А кем это запрещено? Международным сообществом? Ну и пусть. Погодите: она катается в шоу, но не выступает же на официальных соревнованиях?

Это творческая деятельность — кто может ее запретить человеку? Надо запомнить раз и навсегда: решения международных инстанций не должны быть для нас приоритетными. В приоритете — наше право», — убежден Воевода.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. 7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой.

Ранее Воевода заявил о фальсификации своих допинг-проб.

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