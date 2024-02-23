«Балтика» разгромила «Динамо» в товарищеском матче

Калининградская «Балтика» разгромила московское «Динамо» в товарищеском матче в рамках зимних сборов перед возобновлением сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча прошла в турецком Белеке и завершилась крупной победой команды Сергея Игнашевича со счетом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме — счет на второй минуте игры открыл Джоэль Фамейе. На 22-й минуте удвоил преимущество балтийцев Дмитрий Рыбчинский. Окончательный счет игры на 42-й минуте установил защитник Александр Осипов.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на третьем месте, набрав 32 очка после 18 туров. Матч 19-го тура москвичи проведут 3 марта, на своем поле они примут «Локомотив». Игра начнется в 16:30 по местному времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

После 18 туров «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В активе балтийцев 13 очков за 12 туров до финиша сезона.

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