Бобслеист Воевода заявил о фальсификации своих допинг-проб

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по бобслею Алексей Воевода рассказал о фальсификации своих допинг-проб во время Олимпиады – 2014 в Сочи. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что он и его партнеры по команде были обвинены в применении допинга несправедливо.

«Для понимания: когда была история с фальсификацией допинг-проб, я сохранил скриншот из системы ADAMS: у меня было две пробы, 12 и 16 февраля. А потом, когда начались инсинуации, вдруг выяснилось, что я сдавал пробу 17 февраля. Мне эту информацию прислало РУСАДА. Я спросил: а где проба, которую я делал 16-го числа? Мне никто не ответил на этот вопрос, она просто пропала. К сожалению, все обернулось не в нашу пользу. Сейчас на многих спортсменов пытаются давить. У нас в итоге так ничего и не нашли.

Мы, наверное, единственные, кто пострадал за соль (Спортивный арбитражный суд обвинил Воеводу в том, что сильно повышенный уровень соли в его моче не соответствует нормальным физиологическим данным здорового атлета — «Газета.Ru»). И то — наш эксперт по концентрации соли доказал ее допустимость с нашими перегрузками и нашей массой и весом за 100 кг. Но когда нас кто слушал...

Проблема современного спорта в том, что есть рычаги для давления на спортсменов и на федерации. В этом и заключается минус — в том числе развития бобслея. Как вы думаете, захотят ли ребята сейчас выступать в бобслее, если нет возможности проявить себя на международном уровне? Очень сомнительно», — констатировал Воевода.

Алексей Воевода стал двукратным победителем Олимпиады в Сочи. Позже на фоне допингового расследования в отношении российских спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК) лишил его этих медалей.

Ранее Воевода заявил, что российских спортсменов притесняли и до Игр в Сочи.