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Эстония приостановила лицензии хоккеистов, выступивших на «Играх будущего»

Эстония лишила лицензий своих хоккеистов, выступивших на «Играх будущего»

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Илья Питалев/РИА Новости

Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий всех спортсменов, которые принимают участие в «Играх будущего». Об этом сообщает портал Delfi.

«Речь идет о приостановлении лицензий игроков, отправившихся выступать в Россию. Представители Эстонии Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия являлись игроками тартуского клуба «Валк 494». У Кузнецова есть опыт выступления за национальную команду Эстонии», — сказано в заявлении.

В команде Baltic Select, которая дошла до полуфинала и уступила в борьбе за третье место, выступают восемь хоккеистов. Игроки сначала соревнуются в киберспортивной версии хоккея, после чего выходят на лед и определяют победителя в реальном матче.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия «Игр будущего». Соревнования завершатся 3 марта. На «Игры будущего» приглашаются профессиональные спортсмены и клубы всей планеты. Всего киберспортсмены выступят в 21 дисциплине. Участие в соревнованиях примут 107 стран. Общий призовой фонд турнира составляет $10 млн.

Ранее сообщалось, что Латвия приостановила лицензии хоккеистов, выступивших на «Играх будущего».

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