Призер ОИ: наши права попирались и до Игр в Сочи

Российский бобслеист, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Воевода высказался о требованиях, которые Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул для участия россиян в Олимпийских играх. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что сам факт требований обесценивает идею олимпизма.

«Достаточно фразы «МОК выдвинул условия для участия» — это уже не МОК. Это уже не идея олимпизма, которую закладывал Пьер де Кубертен: «О, спорт, ты — мир!» Наши права постоянно попирались и до Игр в Сочи», — заявил прославленный спортсмен.

2 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

Ранее в Олимпийском комитете России заявили о беспрецедентной дискриминации.