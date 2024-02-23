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Юран объяснил, как собирается выиграть РПЛ

Тренер «Пари НН» Юран заявил, что собирается выиграть РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в очередном выпуске «Коммент.Шоу» заявил, что планирует выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его словам, для этого необходимо планомерно подходить к процессу построения команды.

«Я сказал то, что чувствую. Я дойду до этой вершины. Понятно, что у каждого амбициозного тренера есть максимальные задачи. У меня такая -— бороться за чемпионство. Я туда дойду. Понятно, что это зависит от бюджета команды. Много желаний руководства, но соизмерять-то нужно. Задачу о победе в чемпионате ставят клубы из первой пятерки. «Пари НН», думаю, в ближайшие два-три года», — заявил Юран.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице. Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Эвертона» получил пожизненный срок.

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