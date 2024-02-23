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Бывший игрок «Эвертона» получил пожизненный срок

Бывший игрок «Эвертона» Ли Те получил пожизненный срок в Китае за коррупцию

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Reuters

Бывший полузащитник ливерпульского «Эвертона» Ли Те приговорен китайским судом к пожизненному тюремному сроку, сообщает Daily Mail.

По информации источника, экс-футболист был осужден за коррупционную деятельность в китайском футболе. Местные спецслужбы арестовали Ли Те в ноябре 2022 года. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый за €360 тыс. выкупил место главного тренера национальной сборной Китая, а также неоднократно становился соорганизатором договорных матчей в низших лигах Поднебесной.

Ли Те выступал за «Эвертон» с 2002 по 2006 год. Во главе сборной Китая осужденный работал в период с 2019 по 2021 год.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» занимает 17-е место, набрав после 25 туров 20 очков. По ходу сезона-2023/24 ливерпульцы лишились десяти очков из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что «Родина» подписала игрока сборной Бразилии.

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