Депутат Журова: сестры Аверины могут стать спортивными журналистками или счастливыми мамами

Перед российскими гимнастками Диной и Ариной Авериными открываются огромные возможности после завершения спортивной карьеры. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«У ранних видов спорта — тех, кто начинает очень рано заниматься спортом — специфика вида спорта обязывает заканчивать даже в юном возрасте. Зато это огромные возможности, потому что можно поступать в любой вуз и полноценно в нем учиться. Если, например, мы — поздние виды спорта — до 30 с лишним лет находимся в спорте и пропускаем этот период, то у ранних видов спорта, и для девчонок открываются огромные возможности. Начиная от творчества какого-то, продолжения делать какие-то шоу, мастер-классы, открывать свои школы. У них реально огромные возможности. Думаю, что их в любом вузе ждут, и поэтому они совершенно спокойно могут могут выбирать то, что им хочется», — сказала депутат.

По словам, Журовой спортсменки могут пойти учиться, выбрать карьеру спортивных журналистов или стать счастливыми мамами.

«Тут посоветовать сложно, потому что они даже будучи сестрами могут любить разное. Одна может одно что-то любить, другая — другое. Но пробовать все можно. Плюс, они же очень симпатичные, красивые девчонки. Может быть они попробуют себя в спортивной телевизионной журналистике, как многие пробуют — та же Загитова, Медведева. Надо смотреть, потому что они же красивые. У них много преимуществ. Они любимы людьми, их многие знают, их популярность — есть очень много нюансов, которые им в плюс, а это очень хороший стартовый капитал. Это хорошая стартовая позиция для того, чтобы выбирать все, что им нравится. А может быть они будут прекрасными мамами. Это прекрасная опция для жизни. Быть счастливыми, и я им этого желаю», — заключила она.

В пятницу, 23 февраля, гимнастки Дина и Арина Аверины официально завершили выступления на соревнованиях. Об этом сообщила резидент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Сами гимнастки объяснили решение завершить профессиональную спортивную карьеру желанием попробовать себя в чем-то новом.

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