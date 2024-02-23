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Стали известны результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги конференций

В Швейцарии прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги конференций

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Bernadett Szabo/Reuters

Сегодня, 23 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024.

В следующем раунде швейцарский «Серветт» встретится с чешской «Викторией Пльзень», амстердамский «Аякс» сыграет против бирмингемской «Астон Виллы», норвежский «Мольде» сойдется с бельгийским «Брюгге», бельгийский «Юнион» встретится с турецким «Фенербахче», загребское «Динамо» сойдется с греческим ПАОК, австрийский «Штурм» сыграет против французского «Лилля», израильский «Маккаби Хайфа» будет противостоять «Фиорентине», а греческий «Олимпиакос» сойдется с «Маккаби» из Тель-Авива.

Первые матчи этой стадии состоятся 7 марта, ответные запланированы на 14 марта. Финальный матч турнира пройдет в Афинах на стадионе «Айя-София» 29 мая.

Действующим чемпионом Лиги конференций УЕФА является лондонский «Вест Хэм», который в финальном матче 2023 года обыграл итальянскую «Фиорентину» со счетом 2:1.

Ранее УЕФА высоко оценил игру российского голкипера.

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