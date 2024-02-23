Стали известны результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 23 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

В следующем раунде «Спортинг» сыграет с «Аталантой», «Милан» — со «Славией», «Фрайбург» — с «Вест Хэмом Юнайтед», «Бенфика» — с «Рейнджерс», «Рома» — с «Брайтоном», «Марсель» — с «Вильярреалом», «Спарта Прага» — с «Ливерпулем», а «Карабах» — с «Байером» из Леверкузена.

Первые матчи этой стадии состоятся 7 марта, ответные запланированы на 14 марта.

Российские футбол будет представлен двумя футболистами. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в этом сезоне провел в Лиге Европы четыре матча, отметившись одной результативной передачей.

За «Карабах» продолжает выступать голкипер Андрей Лунев. Он сыграет против своего бывшего клуба в 1/8 финала. Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. Вратарь перед переходом в «Карабах» играл за «Байер» с лета 2021 года.

Действующим чемпионом Лиги Европы является «Севилья».

Ранее агент Лунева Смирнов призвал хейтеров вратаря закрыть свои рты.