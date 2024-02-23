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Большунов назвал чемпионку ОИ Степанову неинтересным человеком

Большунов заявил, что ему не интересна говорящая о нем Степанова

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Владимир Астапкович/Павел Бедняков/РИА Новости

Многократный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов ответил на слова Вероники Степановой, назвавшей его победы на внутренних турнирах скучными. Его слова передает «Чемпионат».

«Извинений за ее работу было очень много. Настолько, что мне стало интересно — да что же она сказала, пересмотреть, что ли? Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Ну, было и прошло мимо меня. Я понимаю, что есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию Большунов при любом удобном случае. Ради бога, меня это вообще не трогает», — сказал Большунов.

На Спартакиаде 2024 года Большунов выиграл марафон классическим стилем на 50 км, классический спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом и командный спринт свободным стилем.

Лыжник является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Степанова заработала несколько миллионов рублей за пять дней.

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