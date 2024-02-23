Спортивный арбитражный суд отказал в апелляции ОКР о приостановке членства в МОК

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановлении членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом сообщается на официальном сайде суда.

«Комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что Исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности», — говорится в заявлении.

CAS рассмотрел апелляцию ОКР 26 января. Россия может обжаловать решение в течение 30 дней.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

Ранее Медведев назвал паскудной историей недопуск России на ОИ-2024.