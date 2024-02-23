Президента Международной федерации биатлона подозревают в коррупции

Австрийская прокуратура начала расследование в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина. Его подозревают в совершении финансовых преступлений при продаже прав на трансляции турниров под эгидой организации. Об этом сообщает NRK.

Функционеру инкриминируют продажу телевизионных прав на спортивные трансляции компании Infront по цене намного ниже рыночной. Такое же обвинение было выдвинуто в отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга.

«Я шокирован обвинениями, которые совершенно не обоснованы, и решительно опровергаю их все. Без колебаний предприму любые юридические шаги, необходимые для сохранения моего доброго имени и репутации», — сказал Далин NRK.

С 2014 по 2018 год Даллин занимал пост вице-президента IBU. В 2018 году по итогам выборов он стал главой организации, сменив на этом посту Бессеберга, который был вынужден досрочно уйти в отставку на фоне коррупционного скандала.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее российские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусам.