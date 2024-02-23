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Агент новичка «Спартака» заявил, что игрок перешел в российский клуб из-за денег

Агент Угальде Морсинк рассказал, что игрок перешел в «Спартак» из-за финансов

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IMAGO/Global Look Press

Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о важности финансового благополучия игрока при переходе в российский клуб. Его слова передает Teletica Deportes Radio.

«Дальнейший трансфер из «Спартака»? Может быть, что усложняет дело, так это будущий уход, потому что «Твенте» — более экспортный клуб, и мы это понимаем, «Спартак» — более крупный клуб, там больше платят, он более экономичен, но мы понимаем, какие санкции он имеет в Европе и что «Твенте» боролся за попадание в европейские турниры», — сказал Морсинк.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова». В игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

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