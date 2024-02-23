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«Просматривается диагональ на Промеса»: «Спартаку» предложили подписать Дани Алвеса

Уткин предложил «Спартаку» приобрести осужденного Дани Алвеса

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Alberto Estevez/Reuters

Комментатор и журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале пошутил по поводу того, что в московском «Спартаке» может появиться еще один осужденный футболист.

«Вот, кстати. Отчего бы «Спартаку» не подписать Дани Алвеса, года на четыре с половиной. Такая прям диагональ просматривается, справа налево — Алвес на Промеса…», — написал Уткин.

Сейчас в «Спартаке» играет голландец Квинси Промес. 14 февраля суд Амстердама приговорил его к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

22 февраля бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Ранее адвокат объяснил, почему Промесу нельзя лично давать показания в деле о наркотиках.

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