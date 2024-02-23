Легенда «Манчестер Юнайтед» признался, что злоупотреблял алкоголем в 14 лет

Бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в интервью на YouTube-канале The Overlap рассказал о своем пристрастии к алкоголю.

«Я помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это был четверг, а в субботу я играл за команду «Эвертона» U19, которую тренировал Колин Харви. Итак, я перехожу дорогу, держа в руках пакет сидра и пачку сигарет. Раньше мы приходили в заброшенный, пустой дом, выбивали окна, сидели там и выпивали. Оглядываясь назад, считаю, что у меня были всевозможные проблемы. Оказывается, я слишком много пил, и, очевидно, это сказалось», — сказал Руни

Нападающий является воспитанником «Эвертона». За основную команду он провел 67 матчей, затем перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел большую часть карьеры (393 матча). Он является пятикратным чемпионом Англии и вместе с клубом выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году. Помимо этого в составе «МЮ» он выиграл Кубок страны, Лигу Европы (2017) и четыре раза — Суперкубок Англии.

С 2019 года он занимается тренерской деятельностью. Сейчас находится без клуба.

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