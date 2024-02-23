Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Легенда «Манчестер Юнайтед» признался, что злоупотреблял алкоголем в 14 лет

Экс-игрок «МЮ» Руни заявил, что в 14 лет у него были проблемы с алкоголем

close
100%
Reuters

Бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в интервью на YouTube-канале The Overlap рассказал о своем пристрастии к алкоголю.

«Я помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это был четверг, а в субботу я играл за команду «Эвертона» U19, которую тренировал Колин Харви. Итак, я перехожу дорогу, держа в руках пакет сидра и пачку сигарет. Раньше мы приходили в заброшенный, пустой дом, выбивали окна, сидели там и выпивали. Оглядываясь назад, считаю, что у меня были всевозможные проблемы. Оказывается, я слишком много пил, и, очевидно, это сказалось», — сказал Руни

Нападающий является воспитанником «Эвертона». За основную команду он провел 67 матчей, затем перешел в «Манчестер Юнайтед», где провел большую часть карьеры (393 матча). Он является пятикратным чемпионом Англии и вместе с клубом выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году. Помимо этого в составе «МЮ» он выиграл Кубок страны, Лигу Европы (2017) и четыре раза — Суперкубок Англии.

С 2019 года он занимается тренерской деятельностью. Сейчас находится без клуба.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в России не возвращают пиво на стадионы.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами