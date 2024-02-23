Овечкин набрал очки в десяти матчах подряд впервые с 2018 года

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталз». Овечкин не сумел забить, однако отдал голевой пас и продлил свою результативную серию в НХЛ до десяти игр. Такой результат 38-летний хоккеист показал впервые с 2018 года.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Россиянин продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $47,5 млн ($9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

«Вашингтон» с 60 очками идет на девятой строчке в Восточной конференции НХЛ. Победа над «Тампой» стала для «столичных» третьей подряд в регулярном чемпионате.

Ранее в США назвали проблему, которая мешала Овечкину забивать.