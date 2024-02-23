Овечкин не сумел сократить отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Тампой-Бэй Лайтнинг».

Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Кэпиталз». Овечкин не сумел поразить ворота соперников и, соответственно, сократить отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. При этом он отдал результативный пас в матче.

Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге 52 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Контракт Овечкина с клубом на общую сумму в $47,5 млн ($9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.

«Вашингтон» с 60 очками идет на девятой строчке в Восточной конференции НХЛ. Победа над «Тампой» стала для «столичных» третьей подряд в регулярном чемпионате.

Ранее в США назвали проблему, которая мешала Овечкину забивать.