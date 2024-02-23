Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одержать девятую победу подряд

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском городе Ньюарк, завершилась с результатом 5:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Голами в этом поединке отметились Мика Зибанеджад, Алекси Лафреньер, который оформил дубль, Крис Крайдер и Винсент Трочек. Единственную шайбу «Дэвилз» забросил Джек Хьюз. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин принял участие в одной из голевых комбинаций своей команды.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал три очка, трижды выступив в роли ассистента — он помог отличиться Крайдеру, Лафреньеру и Трочеку. Всего в сезоне-2023/24 Панарин вышел на лед в 57 матчах за «Рейнджерс», в которых набрал 78 очков.

Панарин выcтупает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подпиcал c «Рейнджерc» cемилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

«Рейнджерс» продлили свою успешную серию в регулярном чемпионате НХЛ, одержав девятую победу подряд. «Дэвилз» потерпели второе поражение в Национальной хоккейной лиге подряд.

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