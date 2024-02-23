Экс-глава IIHF на русском языке пожелал удачи Овечкину в погоне за Гретцки

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель обратился к российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и пожелал ему удачи в погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Статистика — это интересно. Я фанат Овечкина, он невероятный игрок. У него есть время, еще два года контракта. Так что давай атакуй (произнес по-русски). Однако Уэйн Гретцки есть Гретцки. Но и Овечкин есть Овечкин. Не могу их сравнивать, сложно встать на чью-то сторону», — сказал Фазель.

21 февраля в матче против «Нью-Джерси» Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 51 матч, отметившись 16 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Следующий матч «Вашингтон» проведет 23 февраля против «Тампы-Бэй Лайтнинг», стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее Илья Ковальчук рассказал, когда надеется увидеть покорение рекорда Гретцки Овечкиным.