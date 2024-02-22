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Чемпион ОИ не считает Овечкина самым влиятельным спортсменом России

Чемпион ОИ Легков: не считаю Овечкина самым влиятельным спортсменом в России

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что в каждом виде спорта можно выделить одного влиятельного спортсмена. Его слова передает Sport24.

«Не считаю Овечкина самым влиятельным в России. Уверен, в каждом виде спорта есть свои влиятельные представители самого высокого уровня. В хоккее — Овечкин. В лыжах самый влиятельный — Большунов. В фигурном катании — ряд талантливых спортсменов, в том числе и Валиева, которая попала в не очень хорошее дело. В спортивной гимнастике самые влиятельные — Немов, Хоркина», — сказал Легков.

Овечкин с 2005 года играет в Америке за «Вашингтон Кэпиталз».

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 51 матч, отметившись 16 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами.

Россиянин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало на данный момент 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее Ковальчук рассказал, когда надеется увидеть покорение рекорда Гретцки Овечкиным.

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