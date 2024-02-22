Алдонин рассказал, почему казахи не едут в клубы РПЛ

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин высказался о малом количестве представителей Казахстана в российских клубах. Его слова передает Legalbet.

«Думаю, основным моментом здесь является отсутствие еврокубков — Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы.

Думаю, исключительно из этих соображений футболисты казахской сборной имеют данное обстоятельство в виду — и планируют продолжать карьеры исключительно там, где смогут играть с ведущими европейскими клубами», — сказал Алдонин.

Так в настоящий момент в «Зените» играет защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, а в зимнее трансферное окно «Ахмат» покинул еще один казах — Марат Быстров.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее в «Зените» объяснили исключение Марио Фернандеса из заявки на сезон.