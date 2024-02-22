Стало известно, как правильно учиться катанию на лыжах

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какой стиль катания на лыжах лучше выбрать в начале освоения лыж.

«Классический ход закладывает основы катания на лыжах, основы баланса и координации. Поэтому начинать нужно именно с него. Тем более что для занятий коньковым ходом организм уже должен быть подготовлен к нагрузкам, а классика в этом смысле больше подходит новичкам», — отметил Склизков.

В классическом ходе лыжи скользят параллельно друг другу. Толчок происходит тогда, когда движение лыж прекращается. Таким образом, лыжник отталкивается от неподвижной опоры.

В коньковом ходе лыжи движутся не параллельно друг другу, а попеременно. Спортсмен отталкивается одной ногой и в это время переносит вес на другую, скользящую ногу. Это похоже на движения конькобежца на льду.

Эксперт Склизков подчеркнул, что длина лыж для классического хода должна быть на 20 см длиннее роста человека. При этом полный комплект лыж, палок и ботинок может стоить от 6-7 тысяч рублей (самый простой) до 30 тысяч рублей (более продвинутого уровня).

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