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Раскрыты две главные опасности катания на лыжах

Эксперт «Спортмастер PRO» Склизков: сначала начинающих лыжников учат падать

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Borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эксперт «Спортмастер PRO» Сергей Склизков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какие травмы можно получить при неправильной технике катания на лыжах и как этого избежать.

«Риск травмы при занятиях на беговых лыжах небольшой — при условии, что соблюдены все правила техники безопасности и правильно подобрана экипировка.

Первая опасность — спуск с горки, особенно если на пути есть повороты. В этом случае неопытный спортсмен может потерять равновесие и упасть. Поэтому одна из первых вещей, которым учат новичков, — навык безопасного падения.

Вторая опасность — отсутствие самоконтроля. Некоторые неподготовленные спортсмены тренируются слишком много, испытывают высокую нагрузку и переутомляются, из-за чего растет риск травм.

Для того чтобы избежать травм, достаточно регулярно тренироваться и посвящать максимум времени и усилий постановке техники. Кроме того, перед началом любой тренировки необходимо проводить качественную разминку — это актуально для любого спорта, а для зимних видов — особенно», — сказал Склизков.

Ранее была названа главная польза от катания на лыжах: «Приводит в тонус ягодицы».

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